Три формулы, которые позволяют француженкам выглядеть стильно. Сочетаем верх и низ

Француженки отличаются своим невероятным чувством стиля, именно поэтому они всегда просто безупречно одеты. Это зависит от того, какие именно вещи девушки выбирают и как их носят, чтобы выглядеть стильно, ярко и эффектно.

Женщины во Франции умеют создавать довольно интересные сочетания, выбирая для этого простые базовые вещи: футболки, брюки, блейзеры свободного покроя и тренчкоты.

Француженки всегда носят джинсы определенным образом, и в последнее время в паре с брюками они начали носить универсальную рубашку, которая пользуется огромной популярностью на протяжении нескольких сезонов.

Что же касается трикотажа, то истинные француженки выбирают для себя стильные вязаные кардиганы, а также жилеты, которые они надевают поверх рубашек с широким воротником. Глядя на образы француженок, можно убедиться в том, что базовые вещи совершенно не скучные. Вот несколько вариантов нарядов, благодаря которым можно выглядеть просто фантастически в любой ситуации, не прикладывая для этого слишком много усилий.

Тренч и топ в полоску

У большинства женщин в гардеробе обязательно найдется топ, футболка или же джемпер в бретонскую полоску. Это отличный вариант для модных и стильных девушек, так как такой наряд отлично сочетается со множеством различных вещей.

В сочетании с классическим тренчем полоска является именно той деталью, которая привлекает к себе внимание и помогает подчеркнуть индивидуальность и яркость создаваемого образа.

Качественный классический тренч станет хорошим выбором на несколько лет, так как он на протяжении длительного времени не выходит из моды. Стоит выбирать максимально простую модель без слишком сложных и замысловатых воротников и манжет. Кроме того, отличным вариантом будет тренч объемного покроя.

Рубашка с большим воротником и вязаный жилет

Самой настоящей изюминкой сезона должна стать комбинация рубашки с большим и объемным воротником, а также трикотажного жилета.

Дополнить образ можно при помощи джинсов или классических брюк.

В итоге получается красивое сочетание скандинавского и парижского стиля. Наряд хорошо подходит для осенне-зимнего сезона.

Блейзер и джинсы

Такое сочетание вещей выглядит просто роскошно. Француженки являются большими поклонницами универсальных и простых джинсов, которые прекрасно смотрятся с совершенно любым нарядом, независимо от его стиля.

Не стоит выбирать слишком широкие модели, так как негабаритные варианты джинсов постепенно выходят из моды.

Интересным будет красивый монохромный образ. Этого правила нужно придерживаться в совершенно каждом элементе своего наряда. Хорошо сочетается вместе с джинсами красивый клетчатый блейзер. Такой наряд будет оставаться в моде на протяжении нескольких сезонов.