Врач рассказал о неожиданном симптоме при коронавирусе

Врач и глава НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Тахчиди пояснил о неожиданном симптоме при коронавирусе. По его словам, пациенты начали страдать от поражения глаз.

Речь идет о повреждении нервной ткани сетчатки. Христо Тахчиди отметил, что симптоматика необычная, так как в сосудах глазного дна обнаруживается отек. Врачи пытаются найти лечение данного состояния, так как при его отсутствии человек может безвозвратно потерять зрение.

Сейчас используемое лечение помогает лишь в определенных случаях. Главной задачей для медиков является определение механизма самого заболевания. То есть специалисты понимают, если поражаются стенки сосудов, начинается отек. При данном дефекте могут назначаться препараты, которые блокируют процесс. Также можно использовать лазер, чтобы «латать» дырки, однако определенная схема лечения еще не найдена.

Источник: www.pravda.ru