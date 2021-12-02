 

ZDF – переговоры в Стокгольме зависят от того, насколько сильно Блинкен «впечатлит» Лаврова санкциями

02.12.2021, 18:40, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен собираются обсудить российско-украинский конфликт на переговорах в Стокгольме, пишет ZDF. Результат этой встречи будет зависеть от того, как сильно американцы смогут «впечатлить» Кремль возможными санкциями. В Вашингтоне, вероятно, подготовили список очень жёстких штрафных мер, которые не оставят Москву равнодушной, считает корреспондент немецкого телеканала Эльмар Тевесен.

Это определённо бряцание оружием, но может ли оно развиться в нечто большее? Давайте обсудим уже анонсированную встречу министров иностранных дел США и РФ с нашим корреспондентом из Вашингтона Эльмаром Тевесеном. Доброе утро! В какой степени этот сегодняшний разговор двух министров иностранных дел может поспособствовать урегулированию ситуации?

ЭЛЬМАР ТЕВЕСЕН, корреспондент ZDF: Я думаю, всё будет зависеть от того, насколько сильно госсекретарь США сможет впечатлить своего российского коллегу возможными санкциями, о которых НАТО объявило на своей пресс-конференции. Впрочем, министр иностранных дел Блинкен и альянс не раскрыли свои карты, не объяснили, что это будут за штрафные меры. Но есть пара зацепок. Здесь в Вашингтоне председатель комитета сената США по международным отношениям и однопартиец Джо Байдена Боб Менендес прикрепил к законопроекту военного бюджета своеобразный список санкций.

После его прочтения понимаешь, что это суровый документ. В нём прописаны жёсткие санкции, например, против российских финансовых институтов, включая крупные банки, например «Газпромбанк», масштабные штрафные меры против российского энергетического сектора. Это может стать смертным приговором для трубопровода «Северный поток — 2», который важен для России, Германии и других частей Европы. Также там прописано прекращение инвестиций в российские облигации государственного займа. Это очень сильно ударит по России, но только в том случае, если американцы сделают это не в одиночку, а вместе с союзниками по НАТО, с которыми, если верить словам министра иностранных дел, этот шаг был согласован. То есть если они договорятся принять такие санкции, то тогда может получиться впечатлить министра иностранных дел Лаврова и главу Кремля Путина. По крайней мере, такова надежда.

Вы сейчас озвучили целый ряд возможных санкций. Но возникает также вопрос, готовы ли США зайти ещё дальше и, возможно, предпринять какие-то прямые военные действия?

ЭЛЬМАР ТЕВЕСЕН: До военного вмешательства, я думаю, дело не дойдёт. В НАТО это ещё раз подчеркнули: Украина не входит в альянс, договор о коллективной обороне на неё не распространяется. Но Украине будут поставлять оружие и патроны, предоставлять ей разведывательную информацию. Скорее всего, это не сильно поможет, ведь военное превосходство РФ слишком велико.

Но НАТО разрабатывает сейчас новый стратегический документ, новую концепцию. В старой, от 2010 года, РФ всё ещё фугирует как «партнёр». Это может измениться. Возможно, Россию назовут «противником» или как-нибудь ещё жёстче. И это станет обоснованием более активного размещения в граничащих с Россией странах боевых систем, солдат НАТО, поставок туда патронов и в конечном счёте, возможно, и того, чтобы пригрозить вступлением Украины в альянс. Всё это вещи, которые, с одной стороны, могут привести к тому, что РФ пойдёт на попятную. С другой стороны, это может привести и к очередному обострению ситуации.

Что же, подождём — увидим. С нами на связи из Вашингтона был наш корреспондент Эльмар Тевесен. Спасибо за вашу оценку.  

Дата выхода в эфир 02 декабря 2021 года.



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