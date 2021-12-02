“Красивая пара”. Жена Дорна показала, как муж целует ее в висок

Она оставила фото без комментариев.

“Красивая пара”, – оценили фото пользователи сети.

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Публикация от nastya_novikova (@nastya_novikova)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске. В 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе “Пара нормальных”. Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. Сейчас он известен не только как певец, но и продюсер, актер, композитор.

Вместе с женой он учился в одном классе. Пара зарегистрировала брак в 2013 году. Супруги воспитывают дочь Василису (2014) и сына Ивана (2015). До недавнего времени Дорн скрывал личную жизнь. Впервые они появились на публике вместе летом 2021 года. В ноябре певец презентовал клип, в котором снялся вместе с женой.

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