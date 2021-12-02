 

Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения

02.12.2021, 18:38, Новости дня
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“Сегодня исполнилось бы 75 лет со дня рождения Джанни. Джанни, я так по тебе скучаю! Ты был гением. Я скучаю по тебе сегодня, как и каждый день”, – подписала она фото.

Снимок 66-летней Версаче собрал больше 150 тыс. лайков за первый час после публикации, а в комментариях много знаменитостей оставили эмодзи в виде сердца и ладоней, сложенных в молитве.

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Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace)

Контекст:

Джанни Версаче был убит 15 июля 1997 года на пороге своего особняка в Майами-Бич, серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. На момент смерти ему было 50 лет. В этом же году Донателла стала главным дизайнером итальянского модного дома Versace, а спустя три месяца после гибели брата выпустила первую коллекцию основной линии Versace.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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