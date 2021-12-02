 

Суд признал 13-летнего подростка виновным в убийстве шестилетней девочки в Харьковской области

02.12.2021, 18:38, Новости дня
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Суд поддержал позицию стороны обвинения и решил направить подростка на три года в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков.

К несовершеннолетнему применили максимально возможную принудительную меру воспитательного характера, сообщили в прокуратуре. Так как подросток не достиг возраста уголовной ответственности, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, к нему можно применять только такое наказание, пояснили в прокуратуре.

Контекст:

Шестилетняя девочка пропала вечером 28 июля. По словам матери, она ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседом, и не вернулась. Тело девочки нашли в заброшенном доме в Старом Салтове около полуночи.

В прокуратуре сообщили, что вероятным убийцей может быть 13-летний сосед ребенка. Мать подростка не верит, что он мог совершить убийство, однако старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов сказал, что ребенок признался в этом.

Полиция открыла производство по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

29 июля подростка поместили в приемник-распределитель.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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