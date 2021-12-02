В Киеве на “синей линии” метро человек попал под поезд – Киевский метрополитен

“Внимание! Синяя линия! Движение поездов от ст. “Героев Днепра” к ст. “Олимпийская” и ст. “Васильковская” до ст. “Теремки”. На станции “Дворец Украина” пассажир попал под поезд”, – говорится в сообщении.

Других подробностей в пресс-службе не сообщили. На месте происшествия работают медики и правоохранители.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/3063926080521453

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