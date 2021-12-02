 

В Киеве на “синей линии” метро человек попал под поезд – Киевский метрополитен

02.12.2021, 18:38, Новости дня
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“Внимание! Синяя линия! Движение поездов от ст. “Героев Днепра” к ст. “Олимпийская” и ст. “Васильковская” до ст. “Теремки”. На станции “Дворец Украина” пассажир попал под поезд”, – говорится в сообщении.

Других подробностей в пресс-службе не сообщили. На месте происшествия работают медики и правоохранители.

https://www.facebook.com/kyivmetro/posts/3063926080521453

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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