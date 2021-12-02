 

Ну и кто из них в ответе, что зимой не греет ветер?

02.12.2021, 18:08, Разное
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Им, избалованным теплом Гольфстрима, даже не снилось, что зимой бывает холодно. И о «русской зиме» у британцев не было никакого понятия. А придется познакомиться: синоптики пообещали холода…

Да еще пару недель назад их любима зеленая энергетика дала сбой: видать, что-то стряслось в небесной канцелярии и все ветряки встали. Надо отметить, что не впервой, зато с печальными последствиями: один мегаватт-час стал стоить 3 200 фунтов (314 656 рублей).

Так и хочется представить, как в едином порыве вся страна заклинает: «Правь, Британия морями ветрами»! Сжалился ветер и подул, а цена на мегаватт-час тут же упала больше, чем вдвое: до 1 500 фунтов (147 495 рублей), хотя еще в сентябре он стоил 540 фунтов (53 098 рублей), а в августе — 170 фунтов (16 716 рублей).

Похоже, впали там власти в зависимость от погоды. Вернее, от непродуманных надежд на возобновляемую энергетику, которой в Соединенном королевстве до этого приписывали четверть всего энергобаланса. Оказалось же, что доля ветровых станций составляет не 25 %, а всего шесть.

Вкупе с недавним штилем над Британскими островами надвигающиеся холода пробьют в государственном бюджете смертельную финансовую дыру, глубина которой будет доходить до 3,2 млрд фунтов (314,66 млрд рублей). И классическими энергоносителями — газом, нефтью и углем — положение не спасти: они тоже дорогие. Как говорится, за что боролись…

Надежды на французов тоже не оправдались. Тамошние забастовки энергетиков, атомщиков и угольщиков, а также неспособность компании Electricite de France, постоянного поставщика электроэнергии, снабжать ею Великобританию, должны привести к резкому повышению среднего чека за электричество. Одно домохозяйство вынуждено будет тратить до 1300 фунтов (свыше 120 тысяч рублей) в год. Вряд ли кто-то будет спорить, что плата за мечты о зеленом переходе и попытки «модернизировать» нормально работавшую энергосистему ляжет на плечи населения.

Впрочем, и Старший брат ощутил на себе все прелести «русской зимы» и был вынужден признать контроль России над всей мировой энергетикой.

Источники информации и картинок: ria.ru, standupforamerica.wordpress.com

Ненадежный источник: РИА Fognews



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