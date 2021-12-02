Неоднозначный, но полезный тренд зимы 2022-го: как вписать модную балаклаву в свой гардероб

Если раньше считалось, что балаклава уместна лишь для горнолыжной прогулки, то сейчас это трендовая шапка, в которой каждый день можно ходить на улицу. Данный тренд в одежде считается самым противоречивым. Но, несмотря на это, такую вещь хорошо покупают.

Помимо того что стоит приобрести балаклаву, следует понимать, с чем ее можно сочетать. Об этом мы расскажем далее в статье.

Балаклава с курткой: можно ли комбинировать?

Сочетая стеганую куртку и вязаную балаклаву, можно создать стильный и органичный образ. Такой наряд подойдет как нельзя лучше для прогулок зимой и холодной осенью.

Сейчас дизайнеры предлагают как многоцветные броские модели, так и однотонные. Также есть балаклавы разной вязки. Причем чем крупнее она и выразительнее рисунок, тем лучше.

Хотя сейчас наиболее востребованными являются однотонные балаклавы-резинки.

С шубой

Сначала может показаться, что такое сочетание не очень органично. Но стилисты говорят, что комбинировать балаклаву с шубой можно и нужно.

Цвета и фактура изделий могут быть разнообразны: замша, акрил, трикотаж и велюр. В любом случае будут отлично сочетаться между собой шуба и капор.

Со свитером

Еще один хит — шапка-капор. Данная вещь является продолжением горловины свитера. Важно в этом деле подобрать цвет и фактуру изделия.

Можно сочетать с шапкой-капором не только однотонные свитера, но и модели с яркими надписями. Такие комбинации приветствуются в повседневных образах.

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С пиджаком

Еще один необычный вариант – это комбинация балаклавы и пиджака. Безусловно, жакет никогда не выходит из моды. А вот с балаклавой он будет смотреться еще более стильно.

Заметим, что нижнюю часть головного убора можно как просто заправить под пиджак, так и оставить поверх воротника. Оба варианта являются приемлемыми.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно сочетать такой необычный головной убор с другими вещами. Как видите, можно получить много оригинальных образов.