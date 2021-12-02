Четко очерченные губы, текстурированные волосы и все оттенки румян: восемь тенденций красоты, которые ожидаются в 2022 году

Индустрия красоты не стоит на месте. С каждым годом в ней появляется что-нибудь новенькое. А модницам остается только не бояться экспериментировать. Что интересного приготовил в этом плане 2022 год? Предлагаем познакомиться с некоторыми тенденциями.

Все сверкает и блестит

Сверкающие тени снова остаются на пике популярности. Они помогут вам создавать самые яркие и стильные образы. Блеска много не бывает, говорят нам визажисты. А если вы боитесь испачкать свою одежду, то для нанесения пользуйтесь специальными аппликаторами или палочками. К тому же блестящие тени очень легко наносятся и растушевываются.

Четко очерченные губы

Вас не устраивают ваши губы? Не торопитесь обращаться к пластическим хирургам. В моде естественность. Но обратите внимание, что губы должны быть четко очерчены. Помада нейтральных оттенков и карандаш для губ совершат настоящее чудо без вмешательства хирургов. Губы будут выглядеть более полными, но не чрезмерно. Запомните, что сначала нужно наносить помаду, а лишь затем подводку для губ. Она может быть на один или два оттенка темнее, чем ваш естественный цвет. Использование более темных цветов подводки сделает ваши губы более яркими и чувственными. К тому же карандаш подкорректирует форму губ в лучшую сторону.

Двойная подводка

Любимый многими дамами “кошачий глаз” утратил свои лидирующие позиции. Поэтому, если вы до сих пор не владеете данной техникой нанесения макияжа, то учиться пока не стоит. В новом году глаза также будут увеличивать. Но техника станет другой. Подводка для глаз всегда была в числе модных тенденций. Ведь с ее помощью глаза становятся зрительно больше и выразительнее. Но и здесь появились новые веяния. Подводка для глаз может включать двойную и даже тройную линию. Многие знаменитости уже с удовольствием демонстрируют такой макияж своим поклонникам.

В чем преимущества данного способа перед классической подводкой? Ваш внешний вид будет невероятно эффектным. Визажисты предлагают сочетать вместе синие, зеленые или белые оттенки.

Выразительный румянец

Румяна – одно из популярных веяний в макияже 2022 года. Визажисты предлагают играть с оттенками и местом нанесения румян. Румяна следует наносить не только на щеки, но и на скулы.

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Яркие блики в волосах

В 2022 году по-прежнему будут актуальны цветные прядки в волосах. Разноцветные блики позволят вам добиться зрительного увеличения объема. Излишней контрастности цветов все-таки следует избегать.

Нанесение тональной основы

Многие звезды отдают предпочтение естественности в подборе оттенков тональной основы. Нанесенный на лицо слой основы не должен резко контрастировать с природным цветом лица. В то же время это весьма простой способ добиться изменения внешнего вида.

Длинные волосы

Во время пандемии были закрыты многие парикмахерские, поэтому женщинам приходилось отращивать волосы. В моде упругие, длинные локоны. Как добиться данного эффекта? На влажные волосы нанесите мусс для увеличения объема, а затем немного подсушите феном. Пока волосы горячие, накрутите их на бигуди, а через пять-десять минут снимите их с волос.

Эффект влажных текстурированных волос

В вашем арсенале косметики непременно должен быть мусс и гель, придающие текстуру влажным волосам.