Самовлюбленность и отсутствие ума: ученые рассказали о людях, доверяющих астрологии

Согласно результатам исследования, проведенного недавно шведскими психологами, большинство людей, которые свято верят астрологам либо проявляют большую религиозность, не отличаются большими когнитивными способностями. Умственные показатели у них обычно ниже среднего уровня, говорят ученые.

Но самое главное – это огромная самовлюбленность, часто переходящая в самый настоящий нарциссизм. Ее исследователи из центра Пью замечали в особо выраженном виде.

Астрология дает простые ответы на сложные вопросы, она выводит человека из реального мира. Именно этого и требует самовлюбленная личность, не отличающаяся хорошими умственными способностями, уточняют эксперты. Особенно такая склонность у данной категории людей проявляется в условиях стресса при неспособности решать возникающие проблемы.