 

Сын покойного Градского намекнул, что у семьи хотят отнять его театр

01.12.2021, 15:56, Разное
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Сын покойного певца Александра Градского переживает за судьбу театра «Градский Холл». Он намекнул, что у семьи мэтра могут отобрать данное учреждение.
Александр Градский очень много сил отдавал театру. Там выступают все его ученики. В театре мэтру помогал сын Даниил. Он учил наследника много отдавать, тогда будет столько же возвращаться назад. Градский являлся худруком учреждения с 1991 года.

Изначально предполагалось, что здание, где находится театр, за счет частных инвестиций будет отреставрировано. Однако спонсоров привлечь не удалось. В 1998 году столичные власти выделили на реконструкцию бюджетные средства. Однако работы удалось завершить в 2014 году. В 2015 году работа обновленного театра возобновилась. Градский вложил в театр не только душу, но и много финансов.

По словам сына артиста Даниила, формально учреждение принадлежат городу. Однако Александр Градский буквально жил театр. Родственники мэтра не знают, что будет дальше. Они предполагают, что какое-то официальное решение уже принято. Пока никто не знает, удастся ли сохранить труппу и атмосферу этого потрясающего места.

Александр Градский скончался 28 ноября в нейрореанимации одной из столичных клиник. Причиной смерти исполнителя хита «Как молоды мы были» стал инфаркт головного мозга. У мэтра осталась молодая жена Марина Коташенко, теперь ей придется самостоятельно воспитывать двоих детей, которым 7 и 3 года, пишет портал Newinform.



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