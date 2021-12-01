Newsweek – из-за распространения штамма «омикрон» в Англии вернули масочный режим в транспорте и магазинах

В Англии вернули обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте, пишет Newsweek. Как поясняет издание, произошло это из-за распространения в мире нового штамма «омикрон». При этом в Великобритании выявлено уже 14 случаев заражения этим вариантом.



Reuters

Англия вновь ввела обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте для борьбы с вариантом «омикрон», который начал распространяться по всему миру, пишет Newsweek.

Требование о восстановлении масочного режима в Англии сближает её с другими членами Соединённого Королевства: Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией, которые этим летом не стали радикально ослаблять ковидные ограничения.

Британия также вводит новые требования к тем, кто возвращается в страну, поскольку с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила новый штамм, в Великобритании выявлено уже около 14 случаев заражения этим вариантом коронавируса.

Теперь все, кто въезжает в Соединённое Королевство, должны будут сдать ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию до получения отрицательного результата.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявил, что новые меры помогут «выиграть время перед лицом» недавно появившегося штамма, хотя до сих пор остаётся неясным, насколько опасен и распространён этот вариант коронавируса, говорится в статье.