 

Зеленский заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации

01.12.2021, 15:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент напомнил, что в первом саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций. По его словам, это первый случай, когда оккупация Крыма Россией обсуждалась на самом высоком международном уровне. 

“Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации. Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на всех международных площадках и встречах”, – сказал Зеленский. 

https://www.facebook.com/gordonuacom/videos/1091249285021109/

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу “не имеющей перспектив русофобской акцией” и заявили, что участие других стран в инициативе “неизбежно отразится на наших отношениях”.

Кулеба говорил, что в Киеве “реакцией российской стороны удовлетворены”.

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Макфол – ни Россия, ни США не питают иллюзий о возможном улучшении отношений

29.07 / Мужчина выстрелил в залезшего на его машину ребенка

15.05 / Специалисты из Facebook научили искусственный интеллект забывать ненужную информацию

11.06 / Житель Запорожской области госпитализирован с ожогами. СМИ сообщили, что он выпил бензин, перепутав его с алкоголем, и закурил

09.10 / США провели международный тренинг по отражению атак с применением оружия массового поражения

15.09 / Глава Николаевской ОГА госпитализирован с COVID-19

31.10 / В Украине за сутки подтвердили более 17 тыс. новых случаев COVID-19, больше всего – в Харьковской области

21.04 / В Госдепе объяснили возвращение американского посла из РФ в США

03.11 / Компания SteelSeries выпустит новые компьютерные мыши для геймеров

18.09 / Украина провела масштабные учения на границе с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика