 

Дикусар о финале “Танцев со звездами”: Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие. Я считаю это нечестным

01.12.2021, 15:53, Новости дня
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Дискур подчеркнул, что ему не дали высказать свое мнение в финале шоу после оглашения результатов и это его огорчило.

“Я разочарован. Я не буду говорить: “Второе место – это очень круто”. Нет. Уверен, если бы все было очень честно и мы поставили танцоров в ряд, включили музыку и посмотрели, что произойдет, думаю, там было бы все очевидно, но так не произошло. Пусть это будет на совести тех, кто в этом принимал участие, но нечестно, как по мне. Я считаю это нечестным. И это не потому, что я обижен, что у меня нет кубка – он мне не нужен. Я 36 лет живу на этой планете и знаю, что достойно внимания. Кубок – не стоит ничего. Важно лишь честь, справедливость, настоящие люди, искреннее сердце и танцы”, – заявил он.

“Это правда”, – согласилась с партнером Харлан.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Контекст:

Новый сезон шоу “Танцы со звездами” стартовал 5 сентября. Изначально в шоу принимали участие 14 пар, которых утверждали продюсеры проекта. Список всех участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь.

Победителями шоу стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли Дикусар и Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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