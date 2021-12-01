 

Нацбанк вводит в обращение монету “Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла”

01.12.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Монета посвящена храму, построенному в начале XVII века. После начала российской агрессии на Донбассе в храме открылся музей и волонтерский центр.

“Одетое в барочное одеяние сооружение, украшающее историческую часть города Льва, – самый большой львовский храм, переживший разные времена, в определенные периоды истории он выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища, а в 2011 году снова открыл двери для верующих”,  – отметили в релизе.

На аверсе монеты размещен фрагмент интерьера центрального нефа, внизу – номинал монеты, год чеканки и логотип банкнотно-монетного двора НБУ. На реверсе монеты изображен фасад здания храма, над ним находится надпись “Львов”.

Монета из нейзильбера выпущена тиражом 35 тыс. экземпляров.

Фото: bank.gov.ua
Контекст:

За последние месяцы НБУ выпустил памятные монеты, посвященные погибшему на Донбассе певцу, Герою Украины Василию Слипаку, первому главе ОУН Евгению Коновальцу, маякам Украины, 30-летию независимости страны, 80-летию трагедии в Бабьем Яру и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Нефть подешевела на неопределенности политики ОПЕК+

10.05 / Кит застрял в Темзе на юго-западе Лондона

27.09 / ГСЧС Украины завершила работы на месте крушения Ан-26

01.05 / В Харьков перевезли двух раненых военных из зоны ООС, один в крайне тяжелом состоянии

20.10 / СБУ разоблачила группировку, которая действовала под видом сотрудников Интерпола

08.09 / Количество засух на юге Европы удвоится

15.03 / “Свобода снегиря стоит 200 грн”. Певица Layah (экс-Бушмина) выпустила на волю двух птиц

13.02 / Космическое агентство: Украинский спутник не готов к запуску и финансирования на него нет

13.11 / Путин: «Большая перемена» объединяет молодых людей по всей стране

11.12 / “Слуга народа” на следующей неделе обсудит назначение двух министров – нардеп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика