 

Матвиенко заявила о невозможности планировать поездки из-за нового штамма COVID

01.12.2021, 15:42, Новости дня
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Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно прогнозировать ситуацию и планировать поездки даже на месяц вперед, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко сказала, что «появился новый штамм вируса, говорят, что он опасный, очень быстро распространяется, но пока еще не изучен, для этого требуется время», и из-за этого «прогнозировать даже на месяц сегодня сложно, мы видим, что уже ряд стран закрыли к себе въезд», передает РИА «Новости».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Его назвали «омикрон». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.



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