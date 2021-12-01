 

В Роскосмосе заявили об опасном сближении ступени американской ракеты с МКС

01.12.2021, 15:42, Новости дня
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Часть американской ракеты Pegasus сблизится с Международной космической станцией (МКС) и пройдет в 5,4 км от нее, сообщили в Роскосмосе.

«Фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с МКС днем 3 декабря. По данным ГИАЦ АСПОС ОКП, минимальное сближение объекта с МКС на дистанцию 5,4 км ожидается в 13.33 мск в пятницу», – цитирует компанию ТАСС.

Там добавили, что пока решение о маневре уклонения еще не принято.

В 2020 году российский Центр управления полетами с помощью грузового корабля «Прогресс МС-14» уберег Международную космическую станцию от угрожавшего ей космического мусора.

Этим мусором оказался обломок взорвавшейся ступени японской ракеты-носителя H-2A.



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