 

Форум “Развитие парламентаризма” может пройти в сентябре 2022 года

01.12.2021, 15:38, Разное
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За то время, пока не проводился форум, активность межпарламентского диалога снизилась, констатировал спикер. “В связи с этим сейчас есть большой запрос на международные встречи”, – сказал он, добавив, что многое будет зависеть от ситуации с пандемией.

Володин передал приглашение председателю Национального собрания Вьетнама посетить Россию для участия в форуме.

В ходе встречи спикер ГД обсудил с президентом республики укрепление межпарламентских связей, развитие отношений двух стран в экономике, энергетике, гуманитарной сфере, борьбу с пандемией коронавируса, координацию в рамках международных организаций и мероприятий.

Встреча дает возможность продвинуться в реализации договоренностей, достигнутых главами государства, подчеркнул Володин. Ранее президенты России и Вьетнама в совместном заявлении о стратегическом партнерстве до 2030 года отметили важность активизации межпарламентского взаимодействия, координации на международных площадках.

Спикер ГД и президент Вьетнама высоко оценили работу межпарламентской комиссии двух стран. “Она показала свою эффективность”, – сказал Володин.

Нгуен Суан Фук отметил важную роль России в мире и успехи, которых она достигла за последнее время. “В этих общих российских успехах есть вклад Государственной Думы”, – сказал глава государства.

Спикер предложил президенту Вьетнама выступить на пленарном заседании ГД в ходе следующего визита. Нгуен Суан Фук пригласил Вячеслава Володина посетить республику.



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