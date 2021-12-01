 

Проект развития набережных Москвы стал лауреатом международного конкурса

01.12.2021, 15:38, Разное
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Проект свяжет 246 километров набережных Москвы-реки в целостное и комфортное пространство, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Предусматривается укрепление берегов, формирование новых набережных, создание пешеходных и беговых дорожек, озеленение и благоустройство, строительство новых мостов и причальной инфраструктуры.

Кузнецов отметил, что главная водная артерия Москвы становится новой точкой притяжения горожан и туристов. “На благоустроенных набережных можно не только отдыхать, ходить по удобным прогулочным маршрутам, но и свободно передвигаться на велосипедах, заниматься различными видами спорта, то есть активно проводить время”, – приводит слова главного архитектора столицы Агентство городских новостей “Москва”.

Программа комплексного благоустройства столичных набережных стартовала в 2010 году. За 11 лет привели в порядок 32 набережные общей протяженностью 60 километров. Там появились пешеходные пространства, смотровые площадки, велодорожки, зеленые насаждения, скамейки и урны.

Первой благоустроили Крымскую набережную. Она стала продолжением Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных. Появился 12-километровый пешеходный маршрут от Воробьевых гор и Парка Горького до стрелки Болотного острова.

Напомним, что в День города 11 сентября мэр Сергей Собянин открыл благоустроенные набережные острова Балчуг. Тротуары острова привели в порядок, организовали места отдыха с лавочками, уложили почти 60 тысяч квадратных метров газонов, разбили 6,4 тысячи квадратных метров цветников.

На обновленных пространствах Балчуга появилось более 1,1 тысячи малых архитектурных форм, 806 опор освещения, 913 парапетных светильников. Для безопасности пешеходов и транспорта установлено 32 камеры наблюдения, 19 светофоров.



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