«Разве вы не видите, что обстановка в стране предреволюционная?»

В Екатеринбурге противники и сторонники обязательных электронных сертификатов встретились за столом переговоров.

29 ноября в Общественной палате Свердловской области три часа горячо обсуждали законопроект об обязательном введении электронных сертификатов в общественных местах и на транспорте. Диалогу предшествовал месяц протеста, противники QR-кодов провели два массовых пикета, без проблем согласованных с властями. Неожиданно устроили несогласованный митинг в здании областного суда во время рассмотрения иска об отмене QR-кодов к Евгению Куйвашеву, губернатору Свердловской области. Истцами выступили более 400 человек, в суде им отвели три зала (в двух из них была организована видеотрансляция заседания). Во всех случаях число участников протеста исчислялось сотнями, в это же время тысячи уральцев заняли выжидательную позицию, наблюдая за активистами и поддерживая их в мессенджерах и соцсетях.

— Я категорически против принудительной вакцинации, — пояснила 25-летняя Марина, мама двоих детей, пяти и двух лет. — В детстве я едва не умерла после первой же прививки, поэтому родители ни одной больше мне не ставили. Я не ставлю прививки своим детям, и ни я, ни они вообще не болеем. Муж периодически вакцинируется от гриппа, болеет почти всю зиму. Сейчас он привился от коронавируса, без этого его бы уволили.

«Я не против вакцинации в целом, если человеку здоровье позволяет, но я не понимаю, почему меня к этому принуждают».

Судебное заседание транслировали в соседние залы по видео. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

По словам Владимира Винницкого, заместителя председателя региональной Общественной палаты, в палату поступило более 500 вопросов о введении QR-кодов на транспорте.

— Законопроект нужно одобрить, — уверен Дмитрий Козловских, глава Роспотребнадзора Свердловской области. — Это позволит и дальше снижать риски заражения новой коронавирусной инфекцией. У непривитых риск в 13 раз выше, чем у вакцинированных.

Чтобы как можно большее количество людей участвовало в обсуждении, была организована онлайн-конференция. Протестующих можно условно разделить на три группы:

противники вакцинации,

противники передачи персональных данных,

те, кто выступает против нарушения конституционных прав и свобод.

— Эти законы ведут к жесткому ограничению граждан, поражающему в правах десятки млн наших соотечественников, — уверена активистка Наталья Мухлынина. — Нас пытаются разделить на жителей первого и второго сорта. Граждане второго сорта уже сейчас не могут посещать большинство общественных мест. В случае принятия закона они не смогут ездить на поездах и летать.

«Мы лишимся гарантированных Конституцией прав на свободу передвижения, на собрание, на свободу предпринимательской деятельности, на участие в культурной жизни. Гражданам второго сорта хотят оставить лишь право покупать продукты, лекарства и товары первой необходимости».

Среди противников вакцинации не только радикально настроенные граждане, но и простые горожане, обычно не участвующие в общественных протестах. Их претензии — мало объективной информации, да и в целом она противоречива. Они считают, что от введения электронной сертификации, а позже и принудительной вакцинации в Свердловской области совсем худо стало пенсионерам: даже привившись, они все равно ограничены в своих правах, так как многие не умеют пользоваться смартфонами.

По словам Татьяны Мерзляковой, регионального омбудсмена, к ним в аппарат ежедневно поступают обращения от людей, которые не понимают, где получать коды.

— Нужно вводить страховку при вакцинации, предложить ПЦР-тестирование как альтернативу, — уверен правозащитник Сергей Зыков. — Нужно допустить иностранные вакцины, чтобы у людей был выбор. Многие дезориентированы. Я уже наслушался теорий заговоров, и это результат непоследовательной политики. Вполне возможно, что закон о QR-кодах примут на ограниченный срок, а продлевать будут без конца. Важно, чтобы такой возможности не было.

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Елена Артюх, бизнес-омбудсмен предложила дать возможность посещать общественные места с отрицательным ПЦР-тестом, а также выдавать сертификат людям с антителами.

— Мы уже месяц работаем с QR-кодами, выручка упала на 50– 90%, — рассказал Олег Пономарев, глава Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области. — Из-за оттока потребителей бизнес накопил долги, большинство предпринимателей рискует разориться. Средняя посещаемость — два человека на кинозал. Такими темпами мы скоро увидим серьезный рост безработицы. Необходимо предусмотреть комплексную поддержку малого бизнеса.

От лица родителей Екатеринбурга выступила общественница Юлия Березина, объяснив, что «QR-код не подтверждает состояния здоровья человека. Вакцинированные и переболевшие, граждане с медотводом — все могут заболеть и быть разносчиками». По ее словам, родители опасаются, что в случае введения ограничения на транспорте, многие не смогут даже свозить детей в отпуск.

— Разве вы не видите, что обстановка в стране просто предреволюционная? Эти законы нужно отозвать, — пояснила екатеринбурженка Людмила Дружинина.

Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

В результате трехчасового спора в Общественной палате был составлен список рекомендаций для федеральных властей. Свердловчане просят сделать полностью доступной информацию о вакцине, в частности, как она влияет на репродуктивную функцию и какие имеет противопоказания. Отдельно упомянули врачей, попросив не препятствовать выдаче медотводов людям, многие жалуются, что им отказывают, объясняя это некоей квотой и «указанием вышестоящего руководства». Определиться с теми, кто болел бессимптомно или к ним не дошли врачи, чтобы выдать людям с антителами электронные сертификаты. Не требовать QR-коды на транспорте у тех, кто летит или едет хоронить близких. Кроме того, стоит продумать процедуру отзыва персональных данных после отмены ограничительных мер.

Обращение екатеринбуржцев, выступающих против принудительной вакцинации и введения QR-кодов, 7 декабря рассмотрит Свердловская областная дума, а 30 ноября депутаты практически единогласно поддержали законопроект о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Параллельно активисты увезли обращение свердловчан в Генеральную прокуратуру. По словам представителей общественной организации родителей, под документом поставили подписи 10 613 жителей Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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