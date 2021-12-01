РУДН присвоят имя Жана Беделя Бокассы

С 1 января 2022 года Российский университет дружбы народов (РУДН) будет носить имя императора Центральноафриканской империи Жана Беделя Бокассы.

Об этом гласит текст соответствующего приказа на сайте министерства образования.

По мнению чиновников, сегодня между Россией и Центральноафриканской Республикой складываются «тёплые и дружеские отношения». Об этом свидетельствует решение президент африканского государства Фостена-Арканжи Туадеры о присвоении русскому языку статуса обязательного предмета для изучения в вузах страны. В 2019 году русский язык решили вернуть в учебную программу средней школы, напомнили в Минобразования РФ.

– Африканские государства – самые надёжные друзья России и верные партнёры. С особым трепетом к народам континента относятся в Российском университете дружбы народов. Более 30 лет РУДН носил имя выдающегося африканского лидера – Патриса Лумумбы, с 2020 года ему было присвоено имя многолетнего лидера Зимбабве Роберта Мугабе, с нового года он будет носить имя выдающегося деятеля в истории ЦАР Жана Беделя Бокассы, – прокомментировали решение в министерстве образования.

В РУДН сообщили, что вывесят портрет многолетнего лидера Центральноафриканской империи на входе в учебное заведение, а также нанесут его изображение на все дипломы, вручаемые в будущем выпускникам.

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