Секрет в том, что никаких секретов нет: чего нельзя делать, если нужно похудеть (советы диетологов)

Каждый из нас, желая похудеть, хватается за соломинку и старается сделать все, чтобы добиться своей цели. Но в итоге вес или медленно уходит, или стоит на месте, а то и вовсе увеличивается. А оказывается, все дело в том, что мы неправильно подходим к самому процессу похудения. Так что диетологи решили подсказать худеющим, чего нельзя делать, если вы хотите поскорей добиться своей цели.

Поиск волшебной формулы

Кремы для похудения, резиновые костюмы, сауны, обертывания, поедание всяких таблеток и смесей – это всего лишь несколько примеров, а список “чудесных методов” похудения поистине бесконечен. Но секрет в том, что секретов нет, и для похудения нужно всего лишь соблюдать отрицательный энергетический баланс, возникающий, когда калорийность съеденной пищи ниже, чем расход энергии.

А чтобы его добиться, нужно сосредоточиться на изменении образа жизни, сочетая физическую активность со сбалансированным питанием.

Пропуск приема пищи

Желая похудеть, ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, обед или ужин. Конечно, можно предположить, что пропуск приема пищи приведет к сокращению количества потребляемых калорий, но давайте всегда помнить, что мы не роботы. Так что фактически, если мы не будем есть в положенное время, скорее всего, потом начнем есть, ожидая следующего приема пищи.

Или же потом почувствуем такой сильный голод, что съедим больше положенного. И естественно, в обоих случаях организм компенсирует то, чего его лишили без всякой причины, еще и отложит жир про запас.

Избегание углеводной пищи

Углеводы всегда ошибочно обвиняли в увеличении веса, и в фальшивых диетах продукты, являющиеся их источником, советуют раз и навсегда исключить из своего рациона. Но ведь они являются важными питательными веществами, жизненно необходимыми организму, потому что являются нашим основным источником энергии. Так что отказываться от углеводной пищи никак нельзя, а значит, макароны и хлеб должны быть исключены из списка запрещенных продуктов.

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Избегание жиров

Как мы видим, сложные углеводы не мешают похудению. Так значит, во всем виноват жир? Конечно, нет! И для сбалансированного питания в нашем рационе они обязательно должны присутствовать. Тем более что исключительно положительный энергетический баланс, продолжающийся с течением времени, заставляет нас набирать вес, но никак не определенные макроэлементы.

Разделение продуктов на полезные и вредные

Нет смысла в существовании классификации еды, которая делает нас толстыми или способствует похудению. Только энергетический баланс вызывает изменение веса, так что нужно смотреть не на отдельные продукты, а на диету в целом. Какими бы калорийными они ни были, никакая еда сама по себе не способствует набору лишних кило.

Так что нужно просто правильно регулировать потребление различных продуктов, которые не обладают особыми питательными свойствами, но приятны на вкус.

Малоедение

Чрезмерное ограничение себя в еде – ошибка, часто совершаемая с целью получения быстрых результатов. Однако слишком радикальная диета не только не помогает нам избавиться от жира, но и может быть контрпродуктивной. Ведь при чрезмерном снижении потребления энергии наше тело будет сохранять резервы или жировую ткань.

А значит, вместо того чтобы терять жир, мы будем воздействовать на мышечную массу, а обмен веществ затормозится, что приведет к остановке потери веса.