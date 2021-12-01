Оказалось, что витамин D улучшает настроение человека

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01.12.2021, 15:14, Новости дня
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Ученые провели исследование и сумели доказать, что количество витамина D в организме человека и его настроение являются тесно связанными между собой факторами.

Оказывается, данный витамин позитивно воздействует на рецепторы головного мозга в тех зонах, которые отвечают не только за настроение, но и на когнитивные способности. И также витамин D влияет на процессы, происходящие в желудочно-кишечном тракте.

Эксперименты по данному вопросу проводятся с 2020 года. За это время ученые собрали множество подтверждений тому, что недостаток витамина D ведет к появлению угнетенного состояния, плохого настроения и сниженных когнитивных функций. Отметим также, что недостаток витамина D наблюдается у людей, которые мало времени уделяют прогулкам на свежем воздухе.



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