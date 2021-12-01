Тропические циклоны усилятся вдвое

Ученые исследовали ситуацию с тропическими циклонами за последние 35-40 лет, отмечая постепенное увеличение их разрушительной силы. Однако будущее выглядит ее менее радужным.

По мнению исследователей, нас ожидает увеличение силы среднестатистического циклона примерно вдвое. Причиной является все то же глобальное потепление на Земле, уточняют эксперты.

Стихийные бедствия будут разрушать инфраструктуру, а также нести все большую угрозу для жизни людей. Выход один – искать средства защиты от разрушительной силы циклонов, а также делать все возможное, для остановки глобального потепления климата на планете. Самая большая угроза нависает над западной частью Тихоокеанского региона.