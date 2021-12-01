Эксперт развеял мифы о смартфонах, в которые давно пора прекратить верить

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01.12.2021, 15:00, Разное
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Аналитик Сергей Половников заявил, что современные гаджеты отличаются от тех, которые были еще несколько лет назад. О смартфонах существует множество мифов, которые развеял эксперт.
Ранее все знали, что, после покупки нового гаджета, его аккумулятор нужно «разогнать» – полностью заряжать и разряжать несколько раз. Для современных смартфонов это действие бессмысленно, так как их аккумулятор имеет лимит работы, на действие которого нельзя никак повлиять. Половников добавил, что эта деталь во всех смартфонах должна без сбоев работать два года, а после истечения этого периода следует быть готовым, что аккумулятор выйдет из строя.

Эксперт добавил, что это не значит, что следует каждые два года задумываться над покупкой нового смартфона. Достаточно всего лишь заменять аккумулятор, и тогда гаджет не будет выходить из строя.

Ранее существовало мнение, что смартфоном лучше не пользоваться, пока он находится на зарядке. Специалист же назвал это мнение мифом и заверил, что любая работа гаджета во время зарядки никак не отразится на его аккумуляторе.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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