Николас Кейдж сыграет роль Дракулы в комедийном фильме «Ренфилд»

Издание Variety сообщило, что Николас Кейдж был выбран на роль в фильме «Ренфилд». Однако в этой картине он не будет главным героем.

Сюжет в фильме будет разворачиваться вокруг знаменитого кровопийцы в исполнении Николаса Холта. Пока неизвестно, будет ли картина полностью соответствовать книге Брэма Стокера «Дракула», но события сильно схожи.

Известно, что большая часть событий будет происходить в психиатрической больнице, куда главный герой отправится за своей добычей. Но причиной его действий будет влияние Дракулы. А как дальше будут происходить, события пока неизвестно.

Николас Кейдж в последние годы редко появлялся в голливудских фильмах, а отдавал предпочтение менее известным режиссерам. В одном из интервью он признался, что сделал такой выбор из-за серьезных ограничений популярных картин. Но в фильме «Ренфилд» согласился сниматься, возможно, они нашли общий язык с режиссером.

Источник: fbm.ru