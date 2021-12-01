 

Николас Кейдж сыграет роль Дракулы в комедийном фильме «Ренфилд»

01.12.2021, 15:00, Разное
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Издание Variety сообщило, что Николас Кейдж был выбран на роль в фильме «Ренфилд». Однако в этой картине он не будет главным героем.
Сюжет в фильме будет разворачиваться вокруг знаменитого кровопийцы в исполнении Николаса Холта. Пока неизвестно, будет ли картина полностью соответствовать книге Брэма Стокера «Дракула», но события сильно схожи.

Известно, что большая часть событий будет происходить в психиатрической больнице, куда главный герой отправится за своей добычей. Но причиной его действий будет влияние Дракулы. А как дальше будут происходить, события пока неизвестно.

Николас Кейдж в последние годы редко появлялся в голливудских фильмах, а отдавал предпочтение менее известным режиссерам. В одном из интервью он признался, что сделал такой выбор из-за серьезных ограничений популярных картин. Но в фильме «Ренфилд» согласился сниматься, возможно, они нашли общий язык с режиссером.

Источник: fbm.ru



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