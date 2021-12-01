Генерал Ходжес – НАТО надо брать инициативу в свои руки, а не только отвечать на действия России

Задача НАТО в украино-российском кризисе состоит в том, чтобы заставить Кремль одуматься и отказаться от возможной агрессии, потому что в конечном итоге украинцам всё равно придётся рассчитывать самим на себя, уверен бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. В интервью Gazeta.pl он признал, что, хотя многое изменилось с 2014 года, силы НАТО по-прежнему передвигаются по территории стран-членов медленнее, чем российская армия по территории России.



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НАТО очень внимательно следит за ситуацией, поэтому вряд ли «зелёные человечки» на востоке Украины снова застанут мир врасплох, как это было в 2014 году, считает бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. В беседе с Gazeta.pl он обращает внимание на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, на основании которых понятно, что альянс весьма осведомлён о том, что происходит. «Другое дело, однако, заключается в том, как Североатлантический альянс мог бы прореагировать, если бы РФ решила расширить военные действия за пределы того, что она сегодня предпринимает в Донбассе. Я хотел бы подчеркнуть, что война не неизбежна, но у Кремля всё готово для того, чтобы пойти вперёд», — объясняет он.

По мнению американского генерала, если бы украинцы привели россиян к серьёзным потерям, которые вынудили бы их отступить, то это можно было бы назвать успехом. Однако на настоящий момент для этого у них нет соответствующих сил. Несмотря на то что украинские солдаты в последние годы проявили большое мужество, самоотверженность и целеустремленность, они не готовы к маневренной войне. В течение многих лет они лишь вели очень статичную деятельность в Донбассе. «Необходимо помнить, что это будет не повтор Второй мировой войны, а современная война во многих измерениях. От наземных операций до авиаударов и сложных кибератак, направленных на паралич украинского государства. Одно можно сказать точно: в такой ситуации мир точно не купится на историю о каких-то «зелёных человечках», — подчёркивает он.

В интервью Бен Ходжес отмечает, что если всё-таки русские решат атаковать, то под угрозой не будет находиться вся территория Украины, особенно её западная часть. «Россиянам не нужна вся Украина. Их стратегическая цель заключается в том, чтобы показать Западу, что это несостоявшееся государство, в которое не стоит инвестировать и с которым не стоит углублять интеграцию, ни в рамках ЕС, ни в НАТО», — поясняет он.

Американский военный обращает внимание на то, что серьёзная война на Украине несомненно приведёт к волне беженцев на польской границе. «Одновременно нельзя забывать про Белоруссию. Нынешний кризис на вашей границе с этой страной, на мой взгляд, очевидная ситуация, полностью сфабрикованная Кремлём. Она рассчитана на попытку дестабилизизации Польши и ЕС, а также создания некой горячей точки. Это определённо часть более широкой стратегии России, но я не уверен, в отношении Украины или Белоруссии», — рассуждает Ходжес.

«Возможно, что нынешний миграционный кризис — это скорее попытка отвлечь внимание во время подготовительных мероприятий на украинской границе. Однако я не исключаю и обратного сценария. А если действительно всё это время игра ведётся за Белоруссию? Отвлечение внимания от входа на её территорию российской армии, облачённой в мантию миротворческих или стабилизационных сил, от смены власти в Минске? Не знаю, но я бы не стал исключать ни первого, ни второго варианта», — добавляет он.

Бывший командующий войсками США в Европе полагает, что задача, которая стоит перед НАТО, состоит в том, чтобы вынудить Россию отказаться от дальнейшей агрессии и убедить Владимира Путина в том, что её цена будет слишком высокой. Он предлагает рассмотреть перспективу введения жёстких санкций и отключения РФ от западных банковских систем. Более того, он призывает страны НАТО говорить одним голосом, чтобы РФ не чувствовала себя так свободно в действиях перед лицом разногласий, царящих в Североатлантическом альянсе. В этом вопросе он возлагает особую роль на США, Францию и Германию. По его мнению, США также должны дать понять европейским союзникам, что в случае необходимости они поддержат их поставками газа и тем самым лишат Кремль мощного средства давления на Европу. «Стоит подумать о том, чтобы наконец взять на себя инициативу, а не просто продолжать реагировать на то, что делает Россия», — призвал он.

В интервью американский генерал выражает надежду на то, что США продолжат поставлять оружие на Украину и впредь будут снабжать её разведывательной информацией. «Однако в конечном итоге ключевую роль должны сыграть сами украинцы. Это большой народ и большое государство, которое на протяжении десятилетий выступало военным тылом СССР. Поэтому это вовсе не правда, что украинцы не умеют производить действительно хорошее оружие. Что мы можем сделать, так это, прежде всего, отпугнуть Кремль от агрессии, убедить его, что не стоит этого делать», — объясняет он.

«С 2014 года многое изменилось в плане потенциала НАТО в Европе. К лучшему. Однако многое ещё предстоит сделать. У нас отсутствует стратегия для бассейна Чёрного моря. Отсутствует система противовоздушной и противоракетной обороны для ключевых портов, аэропортов и логистических центров. Несмотря на многолетнее давление, силы НАТО по-прежнему передвигаются по территории государств-членов медленнее, чем российская армия по территории России», — резюмирует в интервью с Gazeta.pl бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.