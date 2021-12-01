 

Guardian – несмотря на обнадёживающие сообщения из ЮАР, не стоит недооценивать штамм «омикрон»

01.12.2021, 14:58, Новости дня
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Из ЮАР поступают единичные сообщения о том, что при заражении вариантом «омикрон» болезнь протекает лишь в лёгкой форме, пишет The Guardian. Между тем издание предупреждает, что не стоит недооценивать этот штамм коронавируса и что опасно было бы предполагать, что новый вариант окажется «кошечкой» среди вирусов.


Reuters

В то время как мир пытается сдержать распространение штамма «омикрон», некоторые люди с надеждой хватаются за «единичные» сообщения из Южной Африки о том, что этот вариант может вызывать лишь лёгкую форму болезни, пишет The Guardian. Однако, по мнению британского издания, этот штамм не стоит недооценивать.

Как напоминают эксперты, у предыдущих штаммов коронавируса болезнь сопровождалась разными симптомами и серьёзность её протекания также была различной, поэтому было бы опасно предполагать, что «омикрон» — это такая «кошечка» среди вирусов.

И хотя до того момента, как мы получим какие-либо окончательные данные о характере угрозы, исходящей от варианта «омикрон», может пройти несколько недель, уже сейчас появляются первые свидетельства того, что вакцины дают как минимум некоторую защиту.

Рудо Матива, руководитель отделения интенсивной терапии в одной из больниц Йоханнесбурга, ЮАР, сообщила о «заметных изменениях в демографическом профиле пациентов с COVID-19».

«Молодые люди в возрасте от 20 до 30 с небольшим лет поступают с заболеваниями средней и тяжёлой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65 процентов не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы только наполовину», — подчеркнула она.

Однако эти демографические различия могут быть просто фактором, связанным с уровнем вакцинации различных возрастных групп. Так, в ЮАР хотя бы одну дозу вакцины поставили себе 64% граждан старше 60 лет и лишь 26% граждан в возрасте от 18 до 34 лет.



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