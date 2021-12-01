 

Парубий: С Путиным невозможно договориться, его можно только остановить

01.12.2021, 14:56, Новости дня
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“Он не признает нашего права как нации называться украинцами. Когда он говорит в своих выступлениях и статьях, что мы один народ, что это значит? Не то, что россиян не существует. Он имеет в виду, что украинцев не существует. Если осознать намерения Путина и российской элиты, напрашивается простой вывод: с Путиным невозможно договориться, его можно только остановить. Путин понимает только язык силы”, – подчеркнул Парубий.

Он добавил, что заявление президента Владимира Зеленского о том, что только прямой диалог с главой Кремля может дать результат, выглядит абсурдным и бессмысленным.

“Это или полная некомпетентность, или непонимание причин и мотивов Путина. Это не просто ошибка, это преступная ошибка, если Зеленский будет таким образом вести внешнюю политику Украины, искать прямой диалог с Путиным”, – считает нардеп.

По его словам, Украина совместно с партнерами должна ослабить Россию через экономические санкции и политическое влияние.

“Я хочу напомнить как историк. В один день неожиданно исчезла царская Российская империя. Быстро и неожиданно. Никто не мог представить. В один день уже на нашей памяти очень быстро и неожиданно исчезло такое геополитическое образование, как Советский Союз. И Путин не вечный. И российская империя в ее теперешнем виде не вечна, нам просто надо держать оборону”, – отметил политик.

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк заявил, что не согласен с высказыванием, что ключ от мира в Украине лежит в Кремле.

“Я категорически не соглашаюсь с этим тезисом. В руках Путина не ключ к миру, в руках Путина – автомат для войны. Автомат для войны против Украины, автомат для войны против Европы, автомат для войны против всего демократического и западного мира”, – сказал экс-премьер.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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