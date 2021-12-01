Рианна засветила соски в шелковом платье, получая звание “Национальный герой Барбадоса”

В публикации отмечается, что певица стала 11-м национальным героем своей родной страны. Мероприятие проходило вечером 29 ноября в городе Бриджтаун.

“Сияй и дальше, как алмаз, прославляя свой народ делами и творчеством”, – процитировало издание премьер-министра.

Для церемонии Рианна выбрала шелковое оранжевое платье с открытыми плечами, сквозь которое были видны соски.

Фото 33-летней Рианны были опубликованы на страничке таблоида в Instagram 30 ноября. Под публикацией подписчики поставили больше 35 тыс. лайков, а в комментариях интересовались, почему она не надела под платье бюстгальтер.

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Публикация от Just Jared (@justjared)

“А разве надеть бюстгальтер было бы не правильным решением для этого официального вечера?” – спросила aiax1973.

“Бюстгальтер помог бы”, – отметила ghada_talaat315.

“Серьезно, Рианна, ты могла бы одеться лучше. Этому наряду нужно нижнее белье”, – написала lisargriff.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

20 сентября 2018 года певица была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

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