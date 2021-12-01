 

Новинский: Вводя санкции, СНБО превышает свои полномочия и подменяет собой украинские суды

01.12.2021, 14:56, Новости дня
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“Вводя санкции, СНБО превышает свои полномочия и подменяет собой украинские суды, а исключительно они полномочны осуществлять правосудие. Действительно, попытки запугать меня санкциями предпринимаются – в частности, мне передают различные “приветы” при помощи слухов, публикаций в Telegram-каналах с целью, чтобы я к ним прибежал о чем-либо просить. Хочу предупредить эти горячие головы: этого не произойдет, я не испугаюсь. Я вообще никого не боюсь, кроме Бога. Санкции – это предмет судебных споров и разбирательств в разных юрисдикциях. Мои адвокаты к этому готовы и будут взыскивать все убытки со всех, кто будет причастен к таким незаконным решениям”, – сказал политик.

Он подчеркнул, что его отношения с властью “никогда не были близкими” и в основном были связаны с вопросами, как крупный бизнес может помочь стране во время пандемии.

“Мы неоднократно откликались на эти просьбы президента – и Фонд Рината Ахметова, и мой благотворительный фонд сделали много, чтобы государство прошло пандемию с минимальными последствиями. Мы обсуждали также вопросы взаимоотношений Украинской православной церкви и государства, обсуждали и законопроекты. Но никогда никаких вопросов, связанных с преференциями для личного бизнеса, перед властью я не поднимал и для себя ничего не просил – Господь и так много чего мне дал. Я живу по закону, и к финансированию терроризма (а это единственное основание для введения санкций против гражданина Украины) не имею никакого отношения. Поэтому санкций я не испугаюсь”, – заявил Новинский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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