 

“Бросил, как только я родила”. Katya Chilly рассказала о бывшем муже

01.12.2021, 14:56, Новости дня
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“Мой муж меня бросил, как только я родила Святозара”, – заявила артистка. 

Она отметила, что после развода оставила себе фамилию мужа.

“Она прекрасная”, – призналась Katya Chilly.

Певица отметила, что сейчас живет вместе с матерью, восьмилетним сыном и двумя котами.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Katya Chilly (Катерина Боголюбова, а до замужества – Кондратенко) родилась в 1978 году в Киеве. В 1996 году певица заняла первое место на фестивале “Червона рута”, который проходил в Харькове. В марте 2001 года Katya Chilly дала более 40 концертов в Лондоне. В 2006 году певица взяла творческую паузу, покинув сцену на 10 лет. 

В 2013 году певица впервые стала матерью. Личную жизнь она не афиширует. Известно, что ее мужем был музыкант Алексей Боголюбов.

О Katya Chilly снова заговорили в 2017 году, когда она приняла участие в шоу “Голос країни” на канале “1+1”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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