 

Лучшими верховными главнокомандующими украинцы считают Кучму и Порошенко – опрос

01.12.2021, 14:56, Новости дня
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21,9% опрошенных считают, что лучшим верховным главнокомандующим был пятый президент Петр Порошенко.

Остальные главы государства существенно отстают от двух лидеров: Виктор Янукович (12,2%), Леонид Кравчук (8,5%), Владимир Зеленский (8,3%).

Наиболее слабым верховным главнокомандующим украинцы считают третьего президента Виктора Ющенко – эффективным в этой роли его назвали 4% респондентов.

Еще 22,3% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился 26–29 ноября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Опрошено 1203 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Кравчук был президентом Украины в 1991–1994 годах, Кучма – в 1994–2005 годах, Ющенко – в 2005–2010 годах, Янукович – в 2010–2014 годах, Порошенко – в 2014–2019 годах, Зеленский – с 2019-го. Кучма – единственный президент в истории Украины, который занимал должность два срока подряд.

На последних президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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