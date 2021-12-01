Матвиенко назвала трагикомическим сюжетом попытки США противостоять «Северному потоку-2»

Попытки США противостоять «Северному потоку-2» стали со временем трагикомическим сюжетом, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя планы американских конгрессменов рассмотреть новый пакет санкций против проекта.

«Северный поток» уже построен, во-вторых, это сугубо коммерческий проект с участием не только российских, но и европейских компаний», – цитирует ее РИА «Новости».

Также Матвиенко назвала «запредельной историей без логики» очередные санкции США против газопровода «Северный поток-2». Она выразила надежду, что все это окажется лишь шумихой, которая не завершится принятием решения.

«Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права», – отметила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, в случае, если Германия и другие европейские страны, участвовавшие в строительстве газопровода, никак не отреагируют на санкции, то говорить о суверенитете Евросоюза будет уже нельзя.

Помимо газопровода Матвиенко высказалась и об отношениях Украины и России. Политик отметила, что российская стороны не собиралась и не собирается нападать на Украину, а слухи об этом она назвала ложью и «грязной политикой».