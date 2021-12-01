 

Матвиенко назвала трагикомическим сюжетом попытки США противостоять «Северному потоку-2»

01.12.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Попытки США противостоять «Северному потоку-2» стали со временем трагикомическим сюжетом, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя планы американских конгрессменов рассмотреть новый пакет санкций против проекта.

«Северный поток» уже построен, во-вторых, это сугубо коммерческий проект с участием не только российских, но и европейских компаний», – цитирует ее РИА «Новости».

Также Матвиенко назвала «запредельной историей без логики» очередные санкции США против газопровода «Северный поток-2». Она выразила надежду, что все это окажется лишь шумихой, которая не завершится принятием решения.

«Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права», – отметила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, в случае, если Германия и другие европейские страны, участвовавшие в строительстве газопровода, никак не отреагируют на санкции, то говорить о суверенитете Евросоюза будет уже нельзя.

Помимо газопровода Матвиенко высказалась и об отношениях Украины и России. Политик отметила, что российская стороны не собиралась и не собирается нападать на Украину, а слухи об этом она назвала ложью и «грязной политикой». 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / МИД анонсировал создание «дорожной карты» РФ и стран Африки

01.10 / Байден подписал временный бюджет США

28.06 / CNN – ни секса, ни наркотиков, ни рок-н-ролла — шаловливых туристов в Амстердаме больше не жалуют

29.10 / Эксперт назвала причины дефицита «Спутника Лайт» в регионах

14.08 / Американская разведка предупредила Байдена, что попытки РФ вмешаться в выборы в США продолжаются – СМИ

18.08 / Пятецкая: “Талибан” появился в 94-м, но Прилепин держал его в узде уже в 80-м. Вместе с советской армией

19.11 / Полиция в Берлине разгоняла водометами и слезоточивым газом протестующих против карантинных ограничений

01.10 / Депутаты объединения “Успешный Киев” инициировали предоставление охранного статуса 274 объектам в столице

26.09 / НАСА оценило свой вклад в экономику США

26.09 / Названа стоимость полета в космос на «Союзе»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика