Песков оценил перспективы признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Но мы видим, что процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик. Поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», – цитирует ТАСС Пескова.

Ранее украинский политолог Андрей Головачев заявил, что Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости от Киева после госпереворота. В столице Украины решение не признали. Жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.