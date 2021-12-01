 

Песков оценил перспективы признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР

01.12.2021, 14:48, Новости дня
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Признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Но мы видим, что процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик. Поэтому какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно», – цитирует ТАСС Пескова.

Ранее украинский политолог Андрей Головачев заявил, что Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости от Киева после госпереворота. В столице Украины решение не признали. Жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.



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