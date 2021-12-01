Большинство россиян выступили против отказа от наличных денег в стране

Большинство россиян не готовы полностью отказаться от использования наличных денег. Об этом свидетельствуют итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Результаты исследования показали, что 47% участников тестирования негативно восприняли идею прекращения расчетов наличными. Однако 26% опрошенных поддержали эту идею. Специалисты ВЦИОМ также обратили внимание на то, что в настоящее время уже 45% респондентов практически никогда не используют наличные деньги, сообщает телеканал “360”.

Расплачиваться исключительно наличными предпочитают 15% граждан, большинство из которых – граждане в возрасте 60 лет и старше. А “безналом” регулярно пользуются лишь 11% опрошенных, чаще всего – не старше 44 лет, передает “Общественная служба новостей”.