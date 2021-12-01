Россиянам предрекли резкое подорожание недвижимости

За год в России сильно подорожали квартиры. Новостройки взлетели в цене аж на 30%, а вторичка на 25%. И это еще не предел, предупреждают эксперты. Еще одна волна подорожания на пять процентов ожидается перед Новым годом.

Причиной подорожания на жилье могут быть растущие цены на строительные материалы, а также льготные программы и дефицит мигрантов, пишет ФАН.

По данным издания, на фоне информации о новом штамме коронавируса фондовые рынки снижаются, падает цена на нефть. Ожидается, что рубль подешевеет еще больше, и люди начнут скупать недвижимость.

Еще одной причиной роста цен на жилье может стать ожидание роста ипотечных ставок. В ближайшее время они приблизятся к отметке в 9–10%.

Стоит отметить, что жилье дорожает в России весь 2020 год. Причем квартиры дорожают не только в крупных городах, но и в регионах. Спрос на жилье стал вытекающим факторов инфляции, люди пытаются вложить куда-то свои средства. А самым надежным способом вложения становится недвижимость.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в России с Нового года вступят в силу ряд нововведений. Некоторые законы начнут действовать уже с 1 декабря.