Зачем молодиться? – Личное мнение

В очередной раз озвучу свою позицию: я не против старости, не вижу в самом возрасте ничего плохого. Откровенно смешит меня только лишь желание выглядеть не по годам.

А вам разве это не смешно? Тем более, сам по себе возраст — далеко не решающий фактор! Посмотрите на две фотографии:



Фото: Соцсети

На одной — 25-летняя Белла из вампирской саги. На другой — бывшая модель Синди Джозеф, которой тут 58.

И что, кто-то скажет, что Кристен Стюарт выглядит лучше?

Нет, ну серьёзно! Синди выглядит охренительно. Так у меня возникает вполне логичный вопрос: неужели в возрасте под 60 нельзя выглядеть вот так, а не так, как на фото ниже?!



Фото: Соцсети

Вы постоянно приписываете мне эйджизм. Да нет же, любой возраст — это прекрасно! Особенно, если ты выглядишь прекрасно на свой возраст!

Уж простите меня, косметология пока не дошла до того, чтобы из 60-летней сделать 18-летнюю. Да и не нужно этого — настоящая женщина в любом возрасте может быть прекрасна.

Если она с головой своей дружит и понимает, как нужно выглядеть в 20, в 40 и в 60.

Конечно, это сложно. Косметология в целом, аппараты, лазеры, инъекции могут многое сделать и с руками, и с шеей, и с лицом. Однако, ещё раз обратите внимание на коллаж: у Беллы «набухший» взгляд, мешки в три яруса, отёчность.

В этом кроется причина привлекательности, свежести – в глазах.

А у Синди всё прекрасно — распахнутый ясный взгляд. Именно он придаёт привлекательность всему лицу.

К сожалению, добиться этого очень сложно в рамках того, что предлагает сегодня косметология.

Кремики не работают вовсе. Инъекции в область век и глаз мало того, что опасны, так и почти неэффективны. Аппаратные процедуры помогают лучше, но у них целых два недостатка: дорого и недолговечно.

Только сделала, получилось, но вот уже снова нужно бежать и делать. Учитывая текущие цены на подобные процедуры, вы разоритесь.

А дальше, после лазера, шлифовок, массажей отправят к хирургу. Там цены вообще запредел.

Получается, что выхода нет? Особенно, если вспомнить образ жизни — бокальчик в субботу, сидячая работа, отсутствие физнагрузок и свежего воздуха, неправильное и нерегулярное питание отвратительными продуктами.

Да чего греха таить? Подавляющее большинство уже в 25 как раз и выглядят как Кристен.

Ладно, есть наиболее оптимальный выход для решения проблемы — MediLift Eye. Первый в мире умный гаджет для EMS-лифтинга кожи вокруг глаз на дому от японского бренда Ya-Man.

Да, многие косметологические технологии давно уже можно применять дома. И нужно — потому что в уходе за собой главное ре-гу-ляр-ность. Ежедневная рутина.

Работает всё предельно просто.

Наносите на лицо контактный гель. Что радует — любой, потому что Ya-Man не заставляет вас покупать их фирменные гели, хотя они вполне приличные.

MediLift Eye можно использовать поверх вашей сыворотки, тканевой маски, любимых патчей — неважно, вообще не заморачивайтесь об этом. Главное, чтобы было влажно и не масляно — масла вредят силикону.

Нанесли — надеваете маску на лицо так, чтобы «хвостики» контроллеров находились под глазами. Включаете и идёте заниматься своими делами.

Бухать не советую, бокальчик отставьте — алкоголь снижает эффективность любого полезного дела. Поставь-поставь на стол, а лучше вылей.

Всё остальное — можно.

Да, это самое крутое — во время процедуры свободны руки. Маска абсолютно не мешает, а через 10 минут отключается автоматически.

Но за эти 10 минут происходит многое. У меня мешков под глазами нет, поэтому я испытала маску на подружке.

Так она закидала меня восторгами на следующее же утро.

Оцените эффект:

Можете не приглядываться — никакого фотошопа. Пигментация на месте, и синева в уголках глаз, и текстура кожи. И даже мешки ушли не до конца.

Маска не творит чудес. Она просто хорошо работает. И это — результат после 1 процедуры, прошу обратить внимание.

На первом фото — утомлённая тётка 33 лет, а на втором — 33-летняя девушка. 15 минут разницы между фотками.

Вот, это то, о чём я говорила в самом начале — и там, и тут это 33 года. Но это разные 33, разительно разные!

А теперь представьте, что будет недельки через три ежедневного применения.

До сих пор ведь каждое утро по часу красилась, чтобы скрыть нависшее веко. MediLift Eye решил эту проблему за 1 сеанс EMS.

EMS — как зарядка для той мускулатуры, которую вы сами никогда не разомнёте.

Электрические импульсы, которые выдаёт маска, заставляют височную мышцу, а также и круговую мышцу глаза сокращаться и расслабляться за короткое время сотни раз.

Для полноценной проработки у контроллеров 2 режима.

1) Фиолетовый режим — лифтинг. Приводит мышцы в тонус, усиливает микроциркуляцию.

Где мышечный каркас — там упругость. Правильно циркулируют кровь и лимфа — кожа получает питание. Одновременно маска действуют нагревом. Под влиянием температуры волокна коллагена сокращаются.

В итоге кожа приобретает плотность и эластичность. И здоровый свежий цвет вместо мертвенной синевы — бонусом.

2) Синий режим — разглаживание. Он расслабляет те мышцы, которые перманентно спазмированы от того, что вы круглые сутки щуритесь в мониторы и телефоны.

Принцип действия похож на ботокс: расслабление мышц уменьшает заломы. У маски 4 уровня мощности. На самом слабом это похоже на лёгкие покалывания, а на максимуме — суровый дренажный массаж.

Отёки, в любом случае, убирает на ура.

Цена за чудо японской техники 31’500 ₽.

Те, кто регулярно посещают косметолога, сейчас даже бровью не повели. Потому что понимают: за эту сумму можно получить разве что курс EMS-лифтинга в салоне. И то, если повезёт найти по акции. А делать нужно постоянно.

Учитывая, что при постоянном использовании маска позволит отодвинуть блефаропластику лет до 55 минимум, это прямо выгодная инвестиция.

MediLift Eye без проблем прослужит до вашей старческой деменции. И то, просто потому что вы потом забудете, куда её положили.

Правда, за китайские подделки, на которых «экономят» жмоты, я отвечать не могу, но за оригинал от Ya-Man — ручаюсь.

Так что сами считайте — носить косметологу по 30 тысяч регулярно, или купить MediLift Eye один раз и обеспечить работающий уход на годы.

Или будете дальше верить, что кассиры в супермаркетах у вас паспорт спрашивают не потому, что обязаны, а потому, что вам на вид не дашь и 18-ти?

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