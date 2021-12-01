Японки – обладательницы роскошных волос. Какими секретами красоты они пользуются

Азиатки отличаются своей густой роскошной шевелюрой. Конечно, можно сослаться на генетические особенности, однако не стоит преуменьшать и вклад самих женщин. Вот какими секретами красоты пользуются японки, чтобы их волосы всегда были блестящими, шелковистыми и здоровыми.

Защищают локоны от солнца

Ультрафиолет выжигает волосы. Они становятся обезвоженными, тусклыми, безжизненными. Японки прекрасно помнят об этом, поэтому защищают локоны от солнца. Кто-то носит головные уборы: шляпы, кепки, панамки. А кто-то просто выходит на улицу с зонтиком. Этот аксессуар предназначен специально для прогулок в солнечную погоду, а не под дождем.

Пользуются натуральной продукцией

Ни одна уважающая себя японка не купит шампунь с сульфатами. Агрессивная химия наносит непоправимый вред волосам, поэтому перед покупкой того или шампуня необходимо внимательно изучать состав. Японки отдают предпочтение товарам с натуральными ингредиентами: аргановым маслом, скваланом (жиром животного происхождения), экстрактом листьев мушмулы японской, камелией. Кератин и гидролизованный шелк в составе шампуня только приветствуются. Это те компоненты, которые образуют защитную оболочку вокруг каждого волоса, тем самым укрепляя его и защищая от негативного воздействия извне.

Делают массаж

У нас, если девушка пришла на маникюр, то ей делают маникюр. Если пришла на стрижку — то ей сделают только стрижку. В Японии же наблюдается совмещение процедур. Какую бы процедуру вы ни выбрали (даже педикюр), вам параллельно будут делать массаж головы. В Стране восходящего солнца знают, насколько это полезно для укрепления и роста волос. Массаж улучшает кровообращение, стимулирует волосяные луковицы. Благодаря этому волосы меньше выпадают и быстрее растут.

Расчесываются

Казалось бы, и россиянки тоже расчесывают волосы. Но наши соотечественницы обычно делают это для распутывания колтунов, для того, чтобы волосы не запутывались. У японок это неотъемлемая часть ухода с медицинской составляющей.

Они пользуются резиновыми массажными щетками, которые стимулируют кровообращение и очищают кожу головы. Перед мытьем головы японки обязательно расчешутся, чтобы сделать легкий приятный массаж. То есть акцент делается не на том, чтобы водить расческой по длинным локонам, а чтобы как можно чаще прикасаться к голове.

Пользуются народными рецептами

Традиционно японки делают специальный отвар, которым споласкивают волосы после мытья головы. Состоит это отвар из зеленого чая, гибискуса и яблочного уксуса. Это уникальное средство на натуральной основе, которое укрепляет волосы, нормализует жирность.

Правильно питаются

То, что мы едим, отражается на состоянии наших волос. Чтобы локоны тоже получали должное питание, японки стараются налегать на морепродукты и рыбу (источники белка), на фрукты и овощи, зеленый чай и сою. Женщины в Японии не пренебрегают и пищевыми добавками в виде биомодулятора и коллагена.

Кстати, некоторые японки даже не боятся делать инъекции в кожу головы для того, чтобы шевелюра отрастала быстрее, была здоровой и красивой.