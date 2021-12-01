Мнение: Антиваксеры испугались заразиться?

Прочитал, что несколько противников вакцинации посетили с экскурсией «красную зону» московской городской клинической больницы № 15, где лечат заразившиеся коронавирусом.

Не обошлось без скандала. Только двое из антиваксеров согласились надеть маски и защитные костюмы. Трое отказались. Естественно, что их не пустили в «красную зону».

«Мы находимся с вами в инфекционном госпитале, здесь все время поступают тяжелые больные. Устроили здесь балаган: пойду, не пойду, надену ту маску, эту не надену» – рассказал телевизионщикам главврач больницы Валерий Вечорко.

Сдается мне, что антиваксеры просто взбзднули заразиться. А зная, что без защитных костюмов в «красную зону» их не пустят, устроили скандал, отказавшись облачаться в средства защиты. Чтобы их выгнали из больницы. А они могли бы раструбить, что их не пустили…. Скандал удался, в «красную зону» их не пустили.

Если ты такой смелый и не веришь в коронавирус, надень защитный костюм, а уже оказавшись в «красной зоне» демонстративно сними хотя бы маску, мол, плевать мне на вирус….

Фотография отсюда

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