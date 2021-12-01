 

Ученые доказали, что время может идти в обоих направлениях

01.12.2021, 14:20, Новости дня
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О работе группы ученых из разных стран сообщает журнал Communications Physics. По утверждению автора статьи, с точки зрения квантовых систем время может идти в обе стороны, в том числе и поворачивать вспять.

При этом исследователи полагают, что при развороте хода времени в обратную сторону системы не прекращают развиваться. Эволюция в них продолжается, говорят специалисты.

Выводы ученых вовсе не противоречат нашему обычному восприятию времени как непрерывно возрастающего параметра. Речь идет лишь о теоретических возможностях. Никто не утверждает, что уже завтра появится возможность создания машины времени, при помощи которой люди станут путешествовать в прошлое или далекое будущее, легко возвращаясь в исходную точку.



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