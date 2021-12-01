 

Космический зонд «Паркер» приблизился к Солнцу на рекордно короткое расстояние

01.12.2021, 14:20, Новости дня
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Расстояние до Солнца сократится всего-то до 8,5 млн километров во время очередного десятого пролета по параболе космического зонда «Паркер». Об этом сообщили организаторы данной миссии.

Напомним, что «Пакер» был запущен в сторону нашего светила в 2018 году. До сих пор он совершил девять оборотов и ушел на десятый. Всего же запланировано 24 прохода по орбите. Во время каждого последующего зонд будет все ближе проходить от поверхности Солнца.

Также ученые отмечают постоянно увеличивающуюся скорость «Паркера». Сейчас он уже разогнался до 163 километров в секунду. Связь с аппаратом с передачей очередного пакета собранных данных запланирована на 23 декабря. После предыдущих сеансов ученые получили ценную информацию, на основе которой было сделано ряд новых открытий.



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