Скандалы: Сергей Петров за «Рольф» в ответе

С основателя крупнейшего автодилера страны пытаются взыскать доходы

Химкинский горсуд принял к производству иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина о взыскании 12,85 млрд руб. с бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова и основанной им компании «Рольф» — одного из крупнейших автодилеров страны. Надзорное ведомство считает, что, являясь в течение девяти лет депутатом, господин Петров незаконно занимался бизнесом, который принес ему и «Рольфу» внушительную прибыль — ее и хотят обернуть в доход государства. В «Рольфе» обоснованность исковых требований не признают.

Иск был подан по месту регистрации «Рольфа» в суд подмосковных Химок. Судья Владимир Татаров по требованию представителей Генпрокуратуры еще до рассмотрения дела (собеседование сторон назначено на 14 декабря) блокировал в обеспечение иска средства на счете ответчика.

По данным “Ъ”, о предполагаемой незаконной предпринимательской деятельности Сергея Петрова замгенпрокурора Разинкин узнал, надзирая за расследованием возбужденного в отношении основателя «Рольфа» и других фигурантов ГСУ СКР уголовного дела по обвинению их в совершении валютных операций с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В 2014 году «Рольф» через кипрский офшор Panabel Ltd, который являлся материнской компанией холдинга, купил за 3,9 млрд руб. акции ЗАО «Рольф Эстейт». В «Рольфе» необходимость проведения сделки связывали с упрощением структуры холдинга и повышением ее прозрачности. Однако в СКР посчитали, что сделка являлась фиктивной, не имеющей экономического смысла и служила лишь прикрытием для вывода денег за границу на счета, контролируемые Сергеем Петровым.

Обосновывая этот вывод, следствие подчеркивало, что акции «Рольф Эстейт», несмотря на их продажу, фактически не поменяли своего владельца, оставшись внутри холдинга. В свою очередь, по версии ГСУ СКР, господин Петров являлся собственником всех трех компаний, задействованных в купле-продаже, включая получателя денег. Известный своей поддержкой оппозиции основатель «Рольфа» в рамках расследования был объявлен в международный розыск, однако Австрия отказала в экстрадиции бизнесмена, давно проживающего в этой стране. Также безуспешно для российской Генпрокуратуры завершились попытки добиться выдачи бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой, находившейся в Испании, и гендиректора офшора Panabel Limited гражданина Кипра Георгия Кафкалия. Сейчас Черемушкинский райсуд Москвы рассматривает дело лишь в отношении Анатолия Кайро, который на момент спорной сделки одновременно являлся финансовым директором «Рольфа» и возглавлял компанию «Рольф Эстейт». Вину бывший топ-менеджер не признает, а защита господина Кайро считает претензии к нему необоснованными, поскольку купля-продажа акций являлась законной. По уголовному делу сейчас допрашивают свидетелей.

Между тем Генпрокуратура установила, что Сергей Петров после своего избрания в Госдуму в 2007 году от «Справедливой России» (являлся членом комитета по бюджету и налогам, а полномочия сложил в 2016 году) являлся не только автором этой сделки, но и, несмотря на предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты, продолжал осуществлять общее руководство «Рольфом», получать за это вознаграждение, которое не декларировал. Общий незаконный доход господина Петрова надзор оценил почти в 13 млрд руб., при этом указав, что большая часть этой суммы являлась «необоснованным обогащением», которое депутат вывел за границу. Поскольку господин Петров недоступен для правоохранительных органов, в случае удовлетворения иска расплачиваться по нему придется «Рольфу».

Следует отметить, что «Рольф» — крупнейший автодилер в РФ. По данным «АвтоБизнесРевю», в 2020 году он остался лидером рынка по выручке, реализовав автомобилей на 258,3 млрд руб. (рост на 2%). По числу проданных новых автомобилей (почти 80 тыс. штук) компания также заняла первую строчку.

В «Рольфе» “Ъ” сказали, что юристы изучают требования надзорного ведомства. По данным “Ъ”, в подобных случаях ответчиками обычно указывается на истечение сроков исковой давности и на ненадлежащего ответчика — сейчас компанией владеет не Сергей Петров, а его сын. Впрочем, согласно сложившейся в судах практике, отсчет срока наступает не с момента предполагаемого правонарушения, а со времени его обнаружения истцом.

«Средства, необходимые для обеспечения (иска.— “Ъ”), собраны на счетах. Документы поданы в службу судебных приставов для разблокировки счета»,— отметили в компании, подчеркнув, что история с прокурорским иском не сказалась на ее работе.

Автомобильные аналитики официально воздерживаются от комментариев по этой теме. В свою очередь, источники “Ъ” в аналитическом сообществе отмечают, что долговая нагрузка «Рольфа» по итогам девяти месяцев остается нормальной: чистый долг — 18,1 млрд руб., что составляет 0,6 EBITDA (29,08 млрд руб. за 12 месяцев, истекших 30 сентября). Если учесть 12,85 млрд руб., которые хотят взыскать с компании, то соотношение чистого долга к EBITDA составит почти 1,1, притом что нормальным оно считается до двух, продолжает он. При этом собеседник “Ъ” отмечает, что в целом доходность автодилеров в 2021 году сильно выросла, что видно и по двукратному увеличению EBITDA за девять месяцев этого года: «Не факт, что такая доходность сохранится и в 2022 году». Но в целом источник “Ъ” не видит рисков банкротства дилера.

Владислав Трифонов, Николай Сергеев, Ольга Никитина