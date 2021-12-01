Скандалы: Следствие изучает химию

Бывшим руководителям ТОАЗа и ООО «Томет» инкриминировали мошенничество

Стали известны подробности уголовного преследования бывшего исполняющего обязанности генерального директора АО «Корпорация «Тольяттиазот»» Андрея Бобкова и экс-руководителя ООО «Томет» Владимира Чаброва. Бывшие топ-менеджеры химических компаний подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Расследование уголовных дел производится на фоне продолжающегося корпоративного конфликта между ТОАЗом и его миноритарным акционером «Уралхимом». Андрей Бобков был задержан накануне внеочередного собрания акционеров тольяттинского предприятия.

В Самарской области продолжают расследовать уголовные дела в отношении бывшего исполняющего обязанности гендиректора АО «Корпорация «Тольяттиазот»» (ТОАЗ) Андрея Бобкова и бывшего гендиректора ООО «Томет» Владимира Чаброва. По данным регионального следственного управления СКР, экс-руководители предприятий подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в период с июля 2017-го по декабрь 2019 года гендиректор ООО «Томет», действуя совместно с и. о. гендиректора ТОАЗа, заключал фиктивные договора поручительства между ООО «Томет», АО «Тольяттихимбанк» и ПАО «Ульяновскэнерго» Согласно заключенным соглашениям, ООО «Томет» брало на себя обязательства полностью отвечать перед «Тольяттихимбанком» за исполнение обязательств публичного акционерного общества, предусмотренных договорами о предоставлении кредита в форме кредитной линии.

При этом, по данным следствия, денежные средства переводились на счет ПАО без последующего исполнения им обязательств.

«Своими противоправными действиями подозреваемые способствовали созданию искусственной кредиторской задолженности ООО «Томет» перед «Тольяттихимбанком» в сумме более 857 млн руб.»,— сообщили в СКР. Осуществить свой преступный умысел до конца фигуранты, как пояснили в следственном комитете, не смогли, так как определением Арбитражного суда Самарской области АО «Тольяттихимбанк» было отказано во включении в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО «Томет». В настоящее время следствием установлены два эпизода подобной преступной деятельности подозреваемых.

Кроме того, СКР расследует уголовное дело по факту совершения этими же фигурантами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По предварительным данным следствия, ущерб, причиненный в результате совершения преступления, составляет более 480 млн руб. «В настоящее время сотрудниками следственного управления при содействии сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по Самарской области проведены обыски по местам проживания и работы подозреваемых, изъята необходимая документация»,— добавили в СКР. Об уголовном деле в отношении экс-гендиректора ООО «Томет» Владимира Чаброва Следственное управление СКР по Самарской области сообщало 9 ноября 2021 года. Бывший и. о. гендиректора ТОАЗа Андрей Бобков был задержан 26 ноября. За день до этого он подал заявления в прокуратуру, СКР и ФСБ о якобы готовящемся «силовом захвате» предприятия «Уралхимом».

А на следующий после задержания день состоялось собрание акционеров ТОАЗа, инициированное «Уралхимом», который контролирует 9,2% акций предприятия. Был избран новый совет директоров компании, полностью состоящий из представителей миноритария. Мажоритарного акционера, владеющего более 80% акций предприятия, на собрание акционеров не допустили, полномочия управляющей компании были прекращены.

ООО «Томет» является одним из крупнейших производителей метанола в стране. Предприятие занимает пятую часть профильного российского рынка и также работает на экспорт. Компания была признана солидарным ответчиком по гражданскому иску АО «ОХК «Уралхим»» к ТОАЗу в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие посчитало, что организация была связана с бывшими руководителями ТОАЗа Сергеем и Владимиром Махлаями, осужденными по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговор был вынесен заочно в 2019 году. Сергей Махлай тогда назвал это решение суда незаконным и вновь заявил о попытке рейдерского захвата завода со стороны «Уралхима».

Представители ТОАЗа ситуацию не комментируют. Конкурсный управляющий ООО «Томет» Анатолий Селищев также не стал комментировать возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководителя компании, отметив, что «такие вопросы находятся в компетенции следствия». При этом арбитражный управляющий подчеркнул, что в настоящее время предприятие работает на полную мощность. Гендиректор АО «Ульяновскэнерго» Олег Исмайлов отказался от комментариев, сославшись на то, что это может повредить ходу следствия. Дозвониться до Андрея Бобкова и Владимира Чаброва и получить от них комментарии не удалось.

Андрей Сазонов