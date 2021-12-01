 

Вышедший из тайги старообрядец попросил вакцинировать его от коронавируса

01.12.2021, 14:11, Разное
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Сотрудники МЧС по Республике Хакасия помогли 45-летнему старообрядцу Евстафию поучаствовать в процедуре добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. 

По их словам, мужчина ушёл в тайгу 20 лет назад и жил всё это время отшельником. На прошлой неделе к нему от соседа по общине поступила информация о “хвори, распространившейся на весь земной шар”.

“Во время работ, проводившихся сотрудниками МЧС в заповеднике “Хакасский”, к ним подошёл небритый мужчина с длинной бородой. Он сказал, что желает принять участие в добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции, но ввиду отсутствия паспорта, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования, не может сделать прививку”, – рассказал официальный представитель регионального МЧС.

После этого старообрядец был доставлен МЧС-никами в паспортный стол, пункт оформления медицинского полиса и налоговую службу. Получив документы, спасатели привезли его в пункт вакцинации. 

“Мужчина сделал прививку российской вакциной ”Спутник V” и в течение трёх дней получит QR-код. Для этого ему необходимо зайти на свою страницу в сервисе Госуслуги”, – резюмировали в МЧС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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