 

Добавление батата и картофеля в рацион снизит риск возникновения инсульта на 24%

01.12.2021, 14:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-диетолог Сара Пфлуградт пояснила о влиянии обычного картофеля и батата на сердечно-сосудистую систему. Продукты, в составе которых много калия и магния, предотвращают инсульт.
Эксперт в сфере правильного питания Сара Пфлуградт утверждает, что употребление картофеля очень полезно для организма. В этом продукте много калия, который положительно влияет на нормализацию кровяного давления. Регулярное употребление картофеля может на 24% уменьшить возможность возникновения инсульта. Также для оздоровления сердечно-сосудистой системы советуют разбавить рацион помидорами, бананами, дыней, бобовыми и черносливом.

Не только калий, но и магний очень важен для прочности сосудов. Этого макроэлимента много в шпинате, поэтому Сара Пфлуградт рекомендует включить этот продукт в питание для профилактики инсульта. Об этом пишет Полит Эксперт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Употребление марихуаны может мешать забеременеть

27.10 / Мария Ивакова предсказала эпидемию и экологическую катастрофу в 2026 и 2027 году

19.08 / Вынужденный отказ Лукашенко от транзита грузов через Литву выгоден России – обозреватель Двинский

20.12 / Мнение: Может ли Россия дружить с США?

27.09 / Мнение: Антикоронавирусные протесты в Лондоне. 26.09.2020

01.04 / Экс-жена Аршавина Казьмина думает, что тяжело болеет из-за порчи

11.06 / Две головы Дракона

15.11 / Ученые заявили, что груши помогут предотвратить инсульт

29.01 / Скандалы: Пора на выход

05.07 / Пригожин о смерти Меньшова: “Он будет жив всегда”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика