Добавление батата и картофеля в рацион снизит риск возникновения инсульта на 24%

Врач-диетолог Сара Пфлуградт пояснила о влиянии обычного картофеля и батата на сердечно-сосудистую систему. Продукты, в составе которых много калия и магния, предотвращают инсульт.

Эксперт в сфере правильного питания Сара Пфлуградт утверждает, что употребление картофеля очень полезно для организма. В этом продукте много калия, который положительно влияет на нормализацию кровяного давления. Регулярное употребление картофеля может на 24% уменьшить возможность возникновения инсульта. Также для оздоровления сердечно-сосудистой системы советуют разбавить рацион помидорами, бананами, дыней, бобовыми и черносливом.

Не только калий, но и магний очень важен для прочности сосудов. Этого макроэлимента много в шпинате, поэтому Сара Пфлуградт рекомендует включить этот продукт в питание для профилактики инсульта. Об этом пишет Полит Эксперт.