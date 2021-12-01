LADA Granta возглавила топ-5 самых бюджетных авто России в декабре

Седан от LADA занял первое место в декабрьском топе недорогих автомобилей. Рейтинг составили на основе новых цен.

Цены на автомобили в ноябре 2021 резко увеличились, такой скачок ощутим даже на самых бюджетных автомобилях. Вследствие подорожания эксперты составили актуальный топ-5, куда вошли самые недорогие автомобили на рынке России.

На первом месте в топе редакции портала Carsweek можно увидеть седан LADA Granta. За стандартную комплектацию «АвтоВАЗ» попросит 587 900 рублей. Второе место в рейтинге тоже отдали отечественному бренду: за внедорожник LADA Niva Legend с комплектацией Classic нужно будет отдать 675 900 рублей. В тройке лидеров оказался Renault Logan. За французскую машину со стартовой начинкой Access житель РФ заплатит 747 000 рублей. Четвертое место в топе отдали компактному хэтчбеку Renault Sandero, цена которого на данный момент 777 тысяч рублей. Закрывает рейтинг представитель LADA, приобрести модель XRay можно за 802 899 рублей. Об этом пишет InfoREACTOR.