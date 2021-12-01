 

Диетолог Панченко раскрыла негативные последствия употребления кофе

01.12.2021, 14:06, Разное
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Диетолог Светлана Панченко раскрыла возможные негативные последствия употребления кофе. Также она рассказала, сколько можно употреблять данного напитка без вреда для здоровья.
Большое количество кофе каждый день – это плохая привычка для здоровья, отмечает специалист в области диетологии. Кофейный напиток имеет свойство разрушать секрецию желудочного сока, что пагубно влияет на микрофлору кишечника, может способствовать большой выработке желчи. По словам Панченко, кофе повышает давление. Однако гипотоникам, напротив, рекомендуют пить бодрящий напиток для нормализации сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, зерновой кофе может служить в качестве источника радости и приподнятого настроения, при правильной норме выпитого. Однако злоупотребление приведёт к нарушению сна, апатии и раздражению.

«Ради эксперимента, стоит отказаться от кофе на 1-2 недели, чтобы посмотреть на улучшение самочувствия и решить, подходит Вам этот напиток или наоборот, дестабилизирует Ваш организм», — сказала диетолог.

Источник: runews24.ru



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