Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо
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“Бывает и такое”, – написал он.
“Что случилось, с кем подрался?” – написали фолловеры.
“Хороший гример”, – прокомментировали фото подписчики.
“Хорошо сделали грим”, – отреагировали пользователи сети.
Ежов оставил все комментарии без ответа.
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Контекст:
Макс Ежов родился в Харькове. Его отец – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.
По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник лицея “Правозащитник” при Харьковском национальном университете внутренних дел.
В 2018 году в проекте “Танцы со звездами” на “1+1” Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк. После завершения проекта он стал участником шоу-балета Поляковой.
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