 

Танцор из балета Поляковой Ежов показал окровавленное лицо

01.12.2021, 14:02, Новости дня
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“Бывает и такое”, – написал он. 

“Что случилось, с кем подрался?” – написали фолловеры.

“Хороший гример”, – прокомментировали фото подписчики. 

“Хорошо сделали грим”, – отреагировали пользователи сети.

Ежов оставил все комментарии без ответа.

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Публикация от Ezhov Maksim * Макс Ежов (@ezhov_maksim_)

Контекст:

Макс Ежов родился в Харькове. Его отец – гражданин Нигерии, со своей матерью танцор не общается.

По словам Ежова, его воспитывали бабушка и родная сестра матери. Ежов – выпускник лицея “Правозащитник” при Харьковском национальном университете внутренних дел.

В 2018 году в проекте “Танцы со звездами” на “1+1” Ежов выступал на паркете в паре с телеведущей Лесей Никитюк. После завершения проекта он стал участником шоу-балета Поляковой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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